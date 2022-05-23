Ювелир Влада Федорова рассказала о трендах в украшениях

Украшения из серебра в этом году обгонят золото по популярности. Какие украшения будут в тренде в 2022 году, для Pravda.Ru рассказала руководитель международного ювелирно-производственного холдинга Fresh Jewelry Влада Федорова.

Популярность серебра в первую очередь связана с тем, что этот металл дешевле золота. Федорова отметила, что Ким Кардашьян на последних мероприятиях появлялась в украшениях из серебра, что говорит о многом, поскольку светская львица является законодателем моды.

Что касается форм, в тренде будут серьги-кольца (конго), всевозможные цепи — как тонкие, так и массивные, крупные геометрические украшения в виде колец и серег в форме квадратов, ромбов и различных трапеций, украшенных фианитами и другими полудрагоценными камнями, а также крупные серьги в стиле 80-х и 90-х годов. Кроме того, судя по последним модным показам, в тренд войдут необычные браслеты на плечах, рассказала эксперт.