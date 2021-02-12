Ювелир Клюев не признал детей, которых мать закопала в снег в Новой Москве

СМИ сообщили, что отцом троих детей, которых мать из Новой Москвы оставила обнаженными на морозе в лесополосе и попыталась закопать в снегу, является известный ювелир Илья Клюев. Однако он не подтвердил «360», что состоял с женщиной в близких отношениях.

«Мало ли, что там пишут, я не могу сказать, это какая-то дезинформацию. [Мать] я знаю, она у нас работала давно», — рассказал он.

При этом на вопрос о том, есть ли с ней общие дети, Клюев отказался отвечать.

«Вы знаете, на такие вопросы неудобно отвечать», — сказал ювелир и добавил, что сейчас не может разговаривать, после чего положил трубку.

Многодетная мать попыталась убить своих детей, оставив их обнаженными на морозе. Ребят спас мужчина, который выгуливал собаку: он вызвал полицию. В результате 10-летнего мальчика, а также 11-месячную и двухлетнюю девочек госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как стабильное, при этом двое младших детей сейчас находятся в медикаментозной коме.

Женщину тоже госпитализировали, следователи собираются проверить ее психическое состояние. Раньше семья не привлекала к себе внимание комиссии по делам несовершеннолетних. За попытку покушения на убийство детей против женщины возбудили уголовное дело.