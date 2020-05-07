Ювелир гасил кредиты за золото клиентов из Екатеринбурга

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга 1984 года рождения. Он обвиняется по статье „мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину“», — пояснила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Следователи установили, что подозреваемый принимал заказы на ремонт или изделие ювелирных украшений и брал за них оплату в период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года. От его действий пострадали 25 человек на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Обвиняемый уточнил, что ему требовались деньги для погашения кредитов.

По словам сотрудников УМВД по Екатеринбургу, мужчина также подделывал украшения.

«Он признался, что через интернет скупал лом серебра. Изготавливал из них украшения, при этом наносил на них позолоту и соответствующее клеймо, а затем выдавал за золотые. Ущерб от его действий составил более семи миллионов рублей», — отметили в пресс-группе УМВД по городу.

За подделку изделий мужчину осудили на пять лет лишения свободы в колонии.