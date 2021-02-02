Juul закрыл в России все розничные магазины

Из-за изменений антитабачного законодательства в России, американский производитель электронных сигарет Juul Labs завершил розничную торговлю, закрыв все магазины по стране. Однако вскоре он обещает вернуться и отладить поставки менее крепкой продукцией.

Закрытие магазинных точек произошло в начале года. Информацию неофициально подтверждает приложение 2ГИС, где, если поискать количество работающих мест, то он не покажет ни одного. Помимо этого, РБК сообщил, что в специализированных местах вроде табачных лавок начались перебои с поставками картриджей.

«Мы остаемся приверженными российскому рынку и планируем сохранить доступность наших продуктов в России», — сообщил представитель Juul Labs Робин Кели. Закрытие магазинных площадок в компании не объяснили.

Juul Labs решила закрыть магазины в связи с изменением российского антитабачного законодательства, объясняет Самборский. В конце января 2021 года в силу вступили поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которые унифицировали регулирование оборота всей курительной никотиносодержащей продукции. Электронные сигареты, вейпы и кальяны были приравнены к сигаретам, а никотиновые пэки были и вовсе запрещены.

Для электронных средств доставки было установлено максимальное содержание никотина в жидкостях: 20 миллиграммов на 1 миллилитр. У всех электронных испарителей Juul они составляли 50 миллиграммов. Нововведение затронуло и продукцию Japan Tobacco International, которая продает электронное устройство Logic Compact: в нем доля никотина колеблется от 10,5 до 50 миллиграммов.

На данный момент Juul Labs уже начала первые поставки жидкостей с более низкой крепостью — 18 миллиграммов на 1 миллилитр. Однако, по мнению экспертов, в таком виде электронные сигареты не смогут быть конкурентами настоящим.