Юрлиц будут наказывать за отмывание денег

Правительство внесло в Госдуму проект изменений в КоАП, который, как сообщил «Коммерсант», распространяет ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, на юридических лиц.

Как уточняется, КоАП предлагается дополнить статьей об ответственности юрлиц за действия «физиков»: представителей, действующих на основании учредительных документов или доверенности; лиц, которые занимают должность в органах управления; а также бенефициарных владельцев.

Если они, зная о том, что имущество получено нелегально, совершали с ним сделки или операции для придания владению правомерного вида, то последует наказание.

В случае содействия выявлению нарушения или даже расследованию уголовного дела в отношении такого физического лица можно будет избежать ответственности. В противном случае компаниям будет грозить штраф, конфискация или приостановление деятельности.

В регионах России выросло количество недобросовестных кредиторов, которые представляются лизинговыми компаниями, и нелегальных ломбардов, замаскированных под комиссионные магазины. Для борьбы с ними Центробанк разработал новую модель.