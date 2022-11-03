Юристы рассказали о работе в праздничные дни | 360°

Общество 03 ноября 2022, 07:18 Юристы рассказали о работе в праздничные дни Юрист Соловьев: принудить человека выйти на работу в выходной можно только с его согласия Unsplash

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По закону гражданин России имеет право на двойную оплату в нерабочие и праздничные дни. И принудить человека выйти на службу в выходной можно только с его согласия. Об этом RT рассказали адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«По трудовому законодательству России в праздники работники имеют право получить оплату за работу в нерабочие и праздничные дни в двойном размере. Или же по договоренности с работодателем работник, отработав праздничный день, может получить отгул , — рассказала Ярмуш, добавив, что только работнику решать, что ему брать — двойной оклад или отгул.

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В свою очередь, Соловьев напомнил, что продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздничным днем уменьшается на час.

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«Повезет и тем, кто находится в это время в ежегодном оплачиваемом отпуске: по общему правилу, если на отпуск выпадет праздничный день, то он на один день продлевается», — добавил он.

Правовыми основаниями привлечения сотрудников к труду в выходные и нерабочие праздничные дни являются трудовые договоры и контракты, должностные регламенты и обязанности, приказы руководства, рабочие графики и графики дежурств. По закону принудить человека выйти на работу в выходной или праздничный день можно только на основании его согласия.

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