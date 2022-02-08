Юристы рассказали, как людей обманывают ритуальные агентства

Недобросовестные ритуальные агентства часто пытаются нажиться на горе людей нечестным способом. Об этом «Газете.ru» рассказали юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина и член Ассоциации юристов России, адвокат Максим Калинов.

Например, сотрудники ритуальных агентств иногда приезжают домой еще до вызова — вместе со скорой или полицией.

«Нужно четко понимать, что информация о смерти ими была получена незаконно — через третьих лиц», — отметила Потемкина.

Часто они предлагают доплатить за услуги, которые должны оказываться бесплатно — например, за перевозку тела.

«Речь идет, например, о транспортировке тела, за которую якобы лучше доплатить, если желаете, чтобы оно доехало быстро и без „соседей“, <…> намекая на то, что все будет включено и в лучшем виде: и вскрытие, и проход на кладбище и другие сборы, которые оплаты и вовсе не предполагают», — объяснил Калинов.