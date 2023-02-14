Общество 14 февраля 2023, 18:21 Юристы предупредили об угрозе мошенничества при покупке Hogwarts Legacy

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Предложения по установке компьютерной игры Hogwarts Legacy появились на просторах интернета. Юристы предупредили о мошеннических схемах при попытке купить игру в Сети, сообщил сайт ActualNews.

В России на сегодняшний день покупка этой игры официально находится под запретом, однако в интернете можно найти много предложений по приобретению и установке Hogwarts Legacy.

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По данным сайта «Политика сегодня», продавцы-злоумышленники запрашивают пароль и логин от аккаунта в PlayStation. Отмечается, что после получения этих данных мошенники могут добраться до платежной информации.

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