Юристы предложили повысить штрафы за утечки персональных данных в России | 360°

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Юристы предложили повысить штрафы за утечки персональных данных в России

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Круглый стол «Защищенность персональных данных: зарубежные практики и российская действительность» прошел в пресс-центре ТАСС. Юристы и эксперты отрасли сошлись во мнении, что санкции за утечки персональных данных в России необходимо ужесточить. Об этом сообщило ИА НСН.

Крупные утечки баз данных клиентов компаний в России происходят довольно часто — за 2022 год было зафиксировано 60 таких утечек. При этом самый крупный штраф, который компания может получить за утечку, составляет всего 100 тысяч рублей.

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Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо поддержать введение более жестких мер наказания для компаний, которые допускают утечки. В частности, было внесено предложение ввести дифференцированные штрафы от минимальной фиксированной за первую утечку и до оборотных штрафов при повторных случаях.

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