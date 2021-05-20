Юристы перечислили причины, по которым опека может забрать ребенка

Запущенное состояние квартиры, отсутствие отдельных спальных мест и следы гниения в помещении могут оказаться причинами, на основании которых органы опеки вправе забрать детей из семьи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно Семейному кодексу, основаниями для подобного изъятия считаются случаи, когда физическому или психическому здоровью ребенка угрожает опасность. Однако в законодательном акте списком не упомянуты угрозы, поэтому уполномоченные органы субъективно трактуют ту или иную ситуацию, объяснил управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Органы опеки изучают общее состояние квартиры. Жилплощадь оценивается с точки зрения чистоты, присутствия неприятных запахов, гниения, сырости. Еще проверяется наличие отдельных спальных мест для детей. На основании этого делается вывод о наличии или отсутствии риска для жизни и здоровья несовершеннолетнего.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова добавила, что органы опеки могут обратить внимание на отсутствие оборудованного учебного места или большого количества насекомых в квартире или детской комнате, отметил Newinform.

При наличии временных проблем необходимо сообщить сотрудникам опеки о найденных путях их решения. Если в квартиру пришли насекомые, нужно упомянуть, что уже вызвали дезинсекционистов. А если запланировали ремонт в детской и купили строительные материалы, нужно показать чеки на приобретенный товар.

Галанцев посоветовал проверять документы и цель визита сотрудников опеки. При этом не надо грубить, препятствовать изъятию детей и проявлять агрессию в отношении сотрудников ведомства. Подобные действия учтет суд, и тогда снизятся шансы вернуть ребенка в семью.