Юристы объяснили, в каких случаях россиян могут оштрафовать за курение дома

Курение на балконах жилых домов в России запрещено уже в течение двух лет. За нарушение положены штрафы, но на практике они встречаются нечасто. По словам юристов, нарваться на санкции можно в двух случаях.

Первый сценарий получения штрафа, если курильщик нарушил комфортное проживание соседей. По закону об охране здоровья граждан от табачного дыма можно получить предупреждение или штраф от 500 рублей до трех тысяч рублей, сообщил РБК.

Если по вине курильщика возник пожар, размер наказания будет зависеть от ущерба. Это может быть как штраф в пять тысяч рублей, так и уголовная ответственность.

Запрет курения на балконах и лоджиях действует не только в многоквартирных домах, но и в общежитиях, гостиницах и других зданиях нежилого назначения.

По словам представителя юридической службы Amulex Любови Шебановой, на практике оштрафовать соседа за курение на балконе довольно трудно. Сложность тут заключается в сборе доказательств ущерба здоровью, который, по мнению истца, он получил из-за табачного дыма.

«Чтобы доказать моральный ущерб и получить компенсацию за него, придется документально подтверждать вред здоровью и устанавливать причинно-следственную связь с курением соседей — для этого требуется экспертиза», — пояснила Шебанова.

В итоге судебный процесс может тянуться не год и не два, а компенсация будет, скорее всего, небольшая. В качестве примера эксперт привела случай, который произошел в Новосибирской области, где мужчина требовал от соседа 250 тысяч, а в итоге получил только пять тысяч, но для этого ему пришлось дойти до Верховного суда.

Шебанова посоветовала сперва попробовать договориться с курящими соседями, если это не получается сделать, нужно собирать доказательства: фиксировать курящего на балконе жильца на фото и видео. После уже можно обращаться с заявлением в Роспотребнадзор и жилинспекцию.