Юристы объяснили, каким дачам угрожает снос

Юристы объяснили Ura.ru, чьим дачам может угрожать снос, даже если они построены законно. Дом могут снести, если он находится в зоне газового или магистрального трубопровода.

«Риски такие есть, даже если вам разрешение на строительство дома выдала администрация. С иском о сносе постройки может выступить эксплуатирующая газопровод или магистральный трубопровод организация», — пояснил адвокат Сергей Маковеев.

Перед строительством дома нужно тщательно изучать информацию о земельном участке, чтобы избежать такой ситуации.

Юрист Джамиля Кутараева добавила, что снос дома в любом случае возможен только по судебному решению.

«Должны быть существенные доказательства нарушения права какого-то другого лица, что постройка из-за ветхости может угрожать жизни людей, что построили дом самовольно, без уведомления местной администрации, не были соблюдены какие-то расстояния, предусмотренные СНиПами, участок оказался в зоне действия ограничений по газопроводу, который был давно проложен и узаконен», — подчеркнула она.