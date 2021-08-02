Юристы объяснили, есть ли у жильцов дома право выгонять с детских площадок чужих

Адвокаты объяснили Life, является ли детская площадка общественным пространством для всех или жители дома, к территории которого она принадлежит, могут выгонять оттуда чужаков.

«Если проход на данную площадку не ограничен специальными ограждениями, то любой ребенок может там спокойно гулять и играть. Такое право нашим детям гарантирует Конституция РФ», — обратил внимание заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив уточнил, что очень часто в муниципальной собственности находятся участки под многоквартирными домами и прилегающая к ним территория. При этом детская площадка может быть одна на несколько таких домов.

«Тогда к таким объектам доступ разрешен всем», — подчеркнул Леськив.

Отмечается, что из публичной карты Росреестра можно узнать, кому принадлежит детская площадка.