Юристы Google сбежали из зала суда в Москве

Должностные лица предложили сторонам заполнить расписки, уведомляющие о дате следующего судебного заседания. После этого представители Google Мальцев и Хабаров «демонстративно убежали».

«Их догнали и попросили заполнить документ, но один из представителей прокомментировал отказ тем, что юрисдикцию российского суда не признает и расписываться не будет», — отметил Беспалов.

Его коллега поддержал эту позицию. В ответ судья Чадова попросила представительницу российского филиала Google разъяснить процессуальные нормы арбитражного процесса.

«Царьград» подал в суд на Google в конце августа.

Google заблокировал YouTube-канал, а все материалы удалил без предупреждения. На запросы руководства «Царьграда» в корпорации не ответили. Тогда в дело вмешался Роскомнадзор. После этого американцы заявили, что российский телеканал «нарушил экспортное законодательство».