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    27 ноября 2020, 20:51

    Юристы Google сбежали из зала суда в Москве

    Алена Макаренко

    Сотрудники американской корпорации Google сбежали из зала Арбитражного суда в Москве. На заседании рассматривался иск телеканала «Царьград», у которого заблокировали канал-миллионник на YouTube. Об этом рассказал советник генерального директора по правовым вопросам телеканала Виталий Беспалов.
    Юристы Google сбежали из зала суда в Москве

    Должностные лица предложили сторонам заполнить расписки, уведомляющие о дате следующего судебного заседания. После этого представители Google Мальцев и Хабаров «демонстративно убежали».

    «Их догнали и попросили заполнить документ, но один из представителей прокомментировал отказ тем, что юрисдикцию российского суда не признает и расписываться не будет», — отметил Беспалов.

    Его коллега поддержал эту позицию. В ответ судья Чадова попросила представительницу российского филиала Google разъяснить процессуальные нормы арбитражного процесса.

    «Царьград» подал в суд на Google в конце августа.

    Google заблокировал YouTube-канал, а все материалы удалил без предупреждения. На запросы руководства «Царьграда» в корпорации не ответили. Тогда в дело вмешался Роскомнадзор. После этого американцы заявили, что российский телеканал «нарушил экспортное законодательство».