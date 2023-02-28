Общество 28 февраля 2023, 13:04 Юриста осудили за обман клиента в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался адвокат, который получил деньги от клиента, но не стал выполнять обещанную работу. Об этом сообщил «Царьград».

В 2018 году за помощью к юристу обратился местный житель, брата которого осудили. Он заплатил адвокату около 200 тысяч рублей, чтобы тот подал жалобу в кассационный суд и принял участие в ее рассмотрении. Однако мужчина просто забрал деньги и ничего не сделал.

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Следующий год он проведет в колонии-поселении.

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