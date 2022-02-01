Юрист Зорин рассказал о подробностях программы «Арктический гектар»

Юрист Александр Зорин рассказал о нюансах программы «Арктический гектар», в которой с 1 февраля могут принять участие все россияне. Об этом написало РИА ФАН.

Программа аналогична той, что была запущена ранее на Дальнем Востоке. По словам Зорина, по сравнению с «Дальневосточным гектаром», «Арктический гектар» имеет несколько преимуществ. Во-первых, добраться до Архангельска или Мурманска проще, чем до Дальнего Востока.

Кроме того, устранена проблема, когда участки выдавали вдали от инфраструктуры. Теперь можно будет получить землю вблизи населенных пунктов.

Заявки на получение земли подаются через МФЦ. Желающим нужно иметь электронную подпись.