Юрист Зимина рассказала, кто может потребовать перерасчет за ЖКХ | 360°

Общество 28 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Зимина рассказала, кто может потребовать перерасчет за ЖКХ

Читать 360tv в

Россияне могут получить перерасчет за услуги ЖКХ в случае, если они были оказаны некачественно или не были оказаны вовсе. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Татьяна Зимина.

Услуги должны оказываться в соответствии с нормативами. Например, максимально допустимое время отключения электричества составляет два часа при двух независимых источниках питания или сутки при одном. Отопление не имеют права отключать единовременно на более 16 часов или 24 часа суммарно в течение месяца. Горячую или холодную воду нельзя отключать более чем на четыре часа или восемь в сумме в течение месяца.

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Если эти правила не соблюдаются, жильцы могут потребовать перерасчет. Для этого можно обратиться в МФЦ, управляющую компанию или непосредственно к компании — поставщику услуг, написали «Дни.ру». При этом нужно предъявить справку от аварийных служб, подтверждающую нарушение.

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