31 января 2024, 13:15
Юрист Желнин: переоформить квартиру при смене имени и фамилии можно через Росреестр
Юрист Дмитрий Желнин в беседе с News.ru рассказал, как переоформить все значимые документы на квартиру при смене фамилии, имени и отчества.
По словам эксперта, процесс осуществляется с помощью Росреестра. Туда необходимо передать данные нового паспорта.
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Старые документы на недвижимость не входят в категорию обязательных, однако их обновление может облегчить будущие юридические процедуры, добавил специалист.
Недвижимость
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