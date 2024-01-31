31 января 2024, 12:58
Юрист Желнин: «гаражная амнистия» упрощает процесс оформления объекта
Юрист Дмитрий Желнин в беседе с News.ru дал советы по оформлению незарегистрированного гаража. Необходимо собрать документы, подтверждающие право собственности, и обратиться в Росреестр, отметил эксперт.
По его словам, упростить процесс способна «гаражная амнистия». Для реализации процедуры достаточно передать в ведомство паспорт объекта. Его должен подготовить кадастровый инженер, пояснил Желнин.
Недвижимость
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