Общество 18 ноября 2022, 11:43 Юрист Заплатникова заявила, что россиянам нет необходимости постоянно носить с собой паспорт

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Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Юлия Заплатникова в разговоре с изданием Life рассказала, что у россиян нет необходимости постоянно носить с собой внутренний паспорт гражданина РФ.

Сотрудники полиции не могут оштрафовать гражданина за то, что у него не оказалось паспорта, но они могут попросить проехать с ними в отделение для установления личности.

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«Обязательным ношение удостоверения личности становится при введении режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. <…> Проверять документы в этом случае имеют право сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и некоторые другие», — добавила Заплатникова.

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Она подчеркнула, что правоохранители не имеют право держать гражданина в отделении, у которого не оказалось паспорта и чья личность устанавливается, дольше трех часов.