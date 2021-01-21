Юрист заявил о возможном участии сотрудников ФБК* в похищении донатов

Отмечается, что уголовное дело о мошенничестве в ФБК* возбудили в конце прошлого года. В нем пока фигурирует основатель фонда Алексей Навальный. По данным следствия, он получил от физлиц в качестве пожертвований свыше 588 миллионов рублей и вместе с другими лицами потратил на личные цели более 356 миллионов рублей.

«Часть людей из ФБК* могла участвовать в схемах по похищению донатов. Как следует из документов судебного дела, сотрудники Навального вносили пожертвования в фонд „Пятое время года“, это десятки миллионов рублей. Эти деньги проходили через них, и они будут, безусловно, отвечать», — выразил уверенность юрист.

*ФБК — некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.