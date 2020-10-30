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    30 октября 2020, 10:21

    Юрист заявил, что за карикатуры Charlie Hebdо нужно отвечать перед законом

    Полина Петрова

    Доктор юридических наук, профессор РУДН Лев Бертовский на пресс-конференции медиацентра «Патриот» заявил, что за карикатуры французского журнала Charlie Hebdо нужно отвечать перед законом, пишет РИА ФАН.
    Юрист заявил, что за карикатуры Charlie Hebdо нужно отвечать перед законом

    По его словам, крайне важно взаимоуважение в обществе. Он отметил, что концепция религий не стремится к конфликту друг с другом.

    «Нужно уважать чувства всех людей — как верующих, так и атеистов. Все традиционные религии — христианство, ислам, иудаизм и так далее — корректно относятся к другим вероисповеданиям. То есть сами религии не направлены на конфликт между собой», — подчеркнул специалист.

    Как считает Бертовский, иллюстрации издания, которые затрагивают религиозную тему, возмутительны. Он заметил, что важно привлекать к ответственности за подобные карикатуры. Юрист уточнил, что в рамках правовой системы нашей страны заявления об оскорблениях такого плана будут рассматриваться в уголовно-правовом порядке.