Юрист заявил, что за карикатуры Charlie Hebdо нужно отвечать перед законом

По его словам, крайне важно взаимоуважение в обществе. Он отметил, что концепция религий не стремится к конфликту друг с другом.

«Нужно уважать чувства всех людей — как верующих, так и атеистов. Все традиционные религии — христианство, ислам, иудаизм и так далее — корректно относятся к другим вероисповеданиям. То есть сами религии не направлены на конфликт между собой», — подчеркнул специалист.

Как считает Бертовский, иллюстрации издания, которые затрагивают религиозную тему, возмутительны. Он заметил, что важно привлекать к ответственности за подобные карикатуры. Юрист уточнил, что в рамках правовой системы нашей страны заявления об оскорблениях такого плана будут рассматриваться в уголовно-правовом порядке.