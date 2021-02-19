Юрист заявил, что создание цифровой биржи труда позволит снизить безработицу

Член ассоциации юристов России Марина Астаева заявила, что создание единой цифровой платформы в сфере занятости позволит снизить уровень безработицы в России, написало РИА ФАН.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить до 1 марта 2021 года меры по содействию в трудоустройстве безработных граждан. Депутаты внесли в Госдуму проект по созданию цифровой биржи труда.

«Законопроект обоснован и актуален в настоящее время, его можно считать одним из шагов к сокращению безработицы в стране», — подчеркнула специалист.

Юрист отметила, что поиск работы будет дистанционным. По ее мнению, это очень удобно для молодых людей. Также закон предусматривает дополнительные возможности для пенсионеров. Пожилые люди смогут проходить профессиональное обучение не только по месту жительства, но и по месту пребывания.