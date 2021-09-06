Юрист Загайнов предупредил россиян о наказании за запирание гостей в квартире

Запирать гостей в квартире без их согласия нельзя, ведь это может подпадать под уголовное дело и грозить тюремным сроком. Об этом юрист компании Intellect Дмитрий Загайнов рассказал РИА «Новости».

Если человек запирает гостя в своей квартире и уходит по своим делам либо забирает у него ключи и оставляет запертым у него же дома, это может расцениваться как незаконное лишение свободы. Насколько долго гость остается взаперти, не имеет значения.

Согласно статье 127 УК РФ, за это может грозить до двух лет тюрьмы. А если запереть несовершеннолетнего, то срок может составить от трех до пяти лет.

Но в некоторых ситуациях такое поведение допустимо. Например, если родитель запирает дома ребенка, действуя в его интересах. Но при этом малолетний должен находиться под присмотром. Иначе это уже статья 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее россиянам сообщили, что соседей можно засудить за подглядывание в окна. Это можно расценить как вторжение в частную жизнь, за что может грозить штраф до 200 тысяч рублей.