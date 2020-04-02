Юрист: за оскорбление русского языка должна наступать уголовная ответственность
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление русского языка. Специалиста процитировал портал News.ru.
Соловьев напомнил, что сегодня сложилась такая ситуация, когда русский язык начинают унижать и оправдывать подобное унижение в угоду сиюминутным политическим интересам и целям. По мнению юриста, это недопустимо. Нельзя молча терпеть и списывать на свободу слова и некую толерантность этот позор.
«Иными словами, за оскорбление русского языка должна наступать уголовная ответственность. Больших трудов от законодателя это не потребует», — обратил внимание юрист.