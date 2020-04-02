Юрист: за оскорбление русского языка должна наступать уголовная ответственность

Соловьев напомнил, что сегодня сложилась такая ситуация, когда русский язык начинают унижать и оправдывать подобное унижение в угоду сиюминутным политическим интересам и целям. По мнению юриста, это недопустимо. Нельзя молча терпеть и списывать на свободу слова и некую толерантность этот позор.

«Иными словами, за оскорбление русского языка должна наступать уголовная ответственность. Больших трудов от законодателя это не потребует», — обратил внимание юрист.