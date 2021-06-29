Юрист высказался об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными

Юрист и зоозащитница Светлана Зиберт обсудила с ИА Nation News поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые устанавливают штрафы за нарушение закона «Об ответственном обращении с животными».

По словам специалиста, предлагаемые поправки подразумевают наказания в принципе за нарушение использования животных в культурно-зрелищных целях.

«Под этот закон попадут все. Даже фотографирование с собакой или кошкой в неустановленном месте попадает под закон „Об ответственном обращении с животными“ и, соответственно, под статью КоАП», — заметила юрист.

По ее мнению, исполнение закона будет более эффективным, если контроль за этим возложить на полицию и дать правоохранителям возможность составлять соответствующие протоколы.

«Когда речь идет о нарушениях в области ответственного обращения с животными, санкции снижают, стараются сделать меньше — для бизнеса они высоки, но для физических лиц штраф составляет около пяти тысяч», — уточнила собеседница информагентства.