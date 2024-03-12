Общество 12 марта 2024, 12:12 Юрист Воропаев: ущерб за таран машины экстренными службами будет возмещать неправильно припарковавшийся водитель

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Депутаты Госдумы предложили законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили. Инициативу прокомментировал автоюрист Лев Воропаев, сообщил сайт телеканала «Звезда».

По мнению эксперта, после принятия данных правил ответственность за ситуацию будет нести гражданин, машина которого заблокировала проезд оперативным службам.

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«Я думаю, водитель лишится какой-либо возможности получить возмещение. Вся вина будет на нем, и, скорее всего, ему будет отказано и в страховом возмещении», — высказался специалист.

Он считает, что виновника происшествия в этом случае также обяжут оплатить ремонт машины скорой помощи или пожарных.