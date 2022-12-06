Общество 06 декабря 2022, 15:07 Юрист Воронова рассказала, можно ли получить наказание за клевету в соцсетях Юрист Воронова: за клевету в интернете следует штраф в размере от тысячи рублей

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Юрист Екатерина Воронова в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, можно ли получить наказание за клевету в интернете.

По словам специалиста, чтобы признать информацию клеветой, она должна носить публичный характер, заведомо являться ложной, иметь умысел нанесения вреда другому человеку.

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«За клевету в интернете следует наказание в виде штрафа в размере от тысячи рублей до лишения свободы», — сообщила юрист.

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При этом наказанию может подвергнуться физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.