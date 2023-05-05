Общество 05 мая 2023, 15:26 Юрист Воробьев заявил, что желание приготовить шашлык на открытом воздухе может обернуться штрафом

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Желание россиян пожарить шашлыки на открытом воздухе может быть чревато большим штрафом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил юрист Василий Воробьев.

Российское законодательство, по словам эксперта, запрещает готовить пищу в лесу. За нарушение закона гражданин может получить штраф в размере 50 тысяч рублей, написал «ПолитЭксперт».

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Шашлыки запрещается готовить на балконах, террасах, верандах и территориях, принадлежащих жилым помещениям, добавил Воробьев.