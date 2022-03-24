Юрист Воробьев: мошенники вряд ли смогут использовать слитые данные клиентов «Яндекс.Еды»

Слитые данные из базы «Яндекс.Еды» вряд ли смогут использовать мошенники, зато очень вероятно, что тем, чьи данные оказались в открытом доступе, теперь не дадут покоя рекламщики. Об этом для сайта телеканала «Звезда» рассказал юрист Василий Воробьев.

Он пояснил, что, например, взять кредит на чужое имя по этим данным не получится, поскольку там нет паспортных данных.

«Помимо информации и копий документов для получения кредита, например, онлайн, нужен доступ к номеру телефона и в онлайн-приложении банков», — сказал Воробьев.

Зато эти данные могут использовать рекламщики, чтобы названивать с навязчивыми предложениями.

«Ресурсы, на которых выкладываются такие базы данных, по жалобам могут быть заблокированы Роскомнадзором, но, к сожалению, именно удалить информацию из сети, задача близка к невыполнимой», заключил юрист.