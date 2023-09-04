Общество 04 сентября 2023, 19:10 Юрист Воробьев: бани можно строить на дачных участках без получения предварительного разрешения

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Бани, теплицы и другие хозпостройки можно возводить на участке без получения разрешения и без уведомления о планируемом строительстве. Об этом сообщил юрист Кирилл Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, подобные вспомогательные объекты можно строить без регистрации при условии, если на территории загородного дома есть основная постройка. Общая застроенная площадь в таком случае не должна превышать 40% от всего участка.

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Юрист отметил, что для законного возведения хозпостроек основной дом должен быть зарегистрирован.