Юрист Волчанский рассказал, как вернуть товар без чека

Вместо чека при возврате товара можно предъявить, например, его фотографию, или выписку с банковской карты, если покупка была оплачена безналичным способом. Об этом Life рассказал юрист Михаил Волчанский.

«Запросить выписку можно в отделении вашей кредитной организации. Если при расчете на кассе вы предъявляли дисконтную карту или карту лояльности конкретного магазина, то и в этом случае продавец зачастую может увидеть сведения о приобретенном товаре в своей внутренней системе. Для подтверждения сделки можно также озадачиться поиском свидетелей: друзей или членов семьи, присутствовавших во время покупки, либо даже посторонних людей», — сказал юрист.

В качестве «свидетелей» подойдут даже камеры видеонаблюдения в магазине. Если нет уверенности в добросовестности продавца, можно самостоятельно записать на видео момент покупки.