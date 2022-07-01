Юрист Владимир Юрасов не увидел необходимости в изменениях закона об авторском праве

Юрист Владимир Юрасов не увидел необходимости расширять закон об авторских правах категорией «пользовательский контент». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее совет блогеров при Совфеде предложил внести изменения в Гражданский кодекс, чтобы закон об авторских правах можно было применять относительно контента в соцсетях.

По словам юриста, вносить изменения в Гражданский кодекс не нужно, вместо этого необходимо развивать и улучшать работу судов.

«Хромает судебная практика. В чем это заключается? Есть верховный суд, который может давать свои комментарии, свои позиции правовые. Это называют — пленум Верховного суда для нижестоящих судов всех субъектов Российской Федерации. Пленумы должны выполняться судами субъектов Российской Федерации, что, к сожалению, не всегда происходит. Здесь надо улучшать судебную систему. Здесь надо проводить беседы, обучать судей в прямом смысле этого слова, как применять нормы права», — сказал Юрасов.