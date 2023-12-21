21 декабря 2023, 18:26
Юрист Виноградов: самозанятые пенсионеры могут утратить ряд льгот
Пенсионеры с оформленным статусом самозанятого для уплаты налогов могут лишиться ряда льгот. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».
По словам специалиста, пенсия у них все равно индексируется в установленные законом сроки. Речь идет о случаях, когда пенсионер не платит взносы на собственное пенсионное страхование, и ему не начисляется за это время страховой стаж, сообщило «АБН24».
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Если же самозанятый пенсионер все-таки решил платить такие взносы, его приравнивают к работающему. Таким образом, право на индексацию пенсионных выплат и доплату от региона у него автоматически аннулируется, отметил Виноградов.
Пенсионеры
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