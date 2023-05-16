Общество 16 мая 2023, 10:29 Юрист Виноградов рассказал, что работника могут вызвать из отпуска при производственной необходимости

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Не отпустить работника в отпуск или вызвать его оттуда по закону можно, но только с его согласия. Об этом Life рассказал доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, отказать в запланированном отпуске могут лишь в крайнем случае. Например, если уход сотрудника негативно повлияет на работу компании. Но, если так произошло и человек согласился, то он должен отгулять неиспользованный отпуск не позднее, чем в течение 12 сесяцев.

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«Если человек уже отдыхает, но возникла производственная необходимость вернуть его на рабочее место, то с согласия работника может быть оформлен отзыв из отпуска. Заставить выйти сотрудника на работу принудительно руководитель не может», — подытожил Вадим Виноградов.

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