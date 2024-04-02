Общество 02 апреля 2024, 18:00 Юрист Васькин напомнил, что арендодатель должен платить налог с оплаченных без счетчиков коммунальных услуг

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Собственники, которые сдают квартиру, должны платить налог не только с суммы, которую платит арендатор, но и за коммунальные услуги. Об этом Life рассказал старший юрист юридической фирмы MAGENTA Legal Максим Васькин.

Он напомнил, что деньги, полученные от сдачи жилья, — это доход. Физическое лицо платит с него налог 13%, а индивидуальный предприниматель — 6%. Однако есть важный нюанс, который касается коммунальных платежей. Если их оплата — обязанность квартиросъемщика, то они тоже могут считаться доходом. В том случае, если в квартире не установлены счетчики, с суммы коммунальных услуг тоже надо платить налог. Если же приборы учета стоят, доходом это не считается.

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