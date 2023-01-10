Общество 10 января 2023, 17:52 Юрист Василий Воробьев рассказал, как вычислить мошеннические сайты

Читать 360tv в

Фишинговые сайты, которые делают мошенники, можно легко вычислить. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на юриста по гражданским, арбитражным и административным делам Василия Воробьева.

По его словам, чаще всего подделывают сайты с билетами или доставкой товаров. Мошенники преследуют две цели: или украсть платежную информацию, или получить деньги за услугу, которую так и не предоставят.

Реклама

Важно, напоминает эксперт, внимательно проверять ссылки. Обычно они не сильно отличаются от настоящего сайта: какой-то буквы не хватает или она, наоборот, удваивается. Поэтому, перед тем, как производить оплату или вводить данные карты, лучше перепроверьте адрес сайта несколько раз.

Реклама