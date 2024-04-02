Общество 02 апреля 2024, 16:26 Юрист Угарина: подрядчик вправе подать в суд на заказчика в случае отказа от оплаты за работу

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Некоторые заказчики отказываются платить подрядчикам за выполненные услуги. В таких ситуациях работник вправе обратиться в суд, сообщил юрист Вита Угарина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, заказчик обязан принять работу и в случае недовольства качеством оформить мотивированный отказ. Если срок приемки пропущен, акт не подписан, то это не освобождает заказчика от оплаты за выполненную работу.

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«Заказчик обязан оплатить частично выполненные работы, результат которых он получил, даже если договор не предусматривает поэтапной оплаты работ, в случае если работы не могут быть выполнены подрядчиком до конца по не зависящим от него причинам», — отметила Угарина.