Юрист Трунов рассказал, как школьник может начать копить трудовой стаж
Школьники, которые подрабатывают во время каникул, могут начинать копить трудовой стаж, если устроены официально. Об этом Тульской службе новостей рассказал юрист Станислав Трунов.
«Коммерческие компании, как правило, никак не оформляют подростков. В таком случае трудовой стаж не будет насчитываться. Если школьник устроился на работу официально, например, в школу или в любое государственное учреждение, то трудовой стаж начисляется так же, как и любым другим работникам. Со школьником заключается срочный трудовой договор, оформляется трудовая книжка», — объяснил юрист.
В такой ситуации подросток уже в юном возрасте начнет копить пенсионные баллы — правда, их будет немного из-за сокращенного трудового дня и низкой зарплаты.