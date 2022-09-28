Юрист Трунов посоветовал сохранять все документы, которые могут пригодиться при назначении пенсии | 360°

Общество 28 сентября 2022, 10:22 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Трунов посоветовал сохранять все документы, которые могут пригодиться при назначении пенсии

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Юрист Станислав Трунов в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказал об ошибках, которые могут значительно сократить размер выплат по старости.

В первую очередь специалист отметил, что необходимо сохранять в порядке все документы, которые могут пригодиться при назначении пенсии. Трунов подчеркнул, что недобросовестное отношение к трудовым договорам может привести к неучтенному стажу и снижению суммы пенсии.

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«Предположим, гражданин потерял трудовую книжку, а трудовых договоров на руках тоже не оказалось, да и компания давно закрылась — в таком случае вопрос назначения пенсии будет долго и мучительно решаться через суд. А если это длительный стаж на вредном производстве, который дает право досрочного выхода на пенсию — вдвойне обидно <…>», — сообщил юрист.

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Некоторые граждане часто не проверяют корректность написания фамилии в трудовой книжке и не обращают внимание на печать и подпись. Все эти моменты могут в дальнейшем обернуться проблемами с начислениями, заключил эксперт.

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