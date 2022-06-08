Юрист Трунов объяснил, в каком случае можно требовать у работодателя индексации зарплаты

Потребовать у работодателя индексации зарплаты сотрудник может только в том случае, если такой пункт прописан в контракте. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Игорь Трунов.

«Есть контракт, в котором все прописано, в том числе какие-то формы индексации. Если в нем прописано, что работодатель берет на себя обязанность индексировать в зависимости от курса валют или уровня инфляции, то это одна ситуация», — сказал юрист.

Как правило, такого пункта в контракте нет, очень мало кто из работодателей готов пойти на это. В случае, если заработная плата не устраивает, остается только «голосовать ногами» — то есть, уходить с работы и искать другую, с лучшими условиями, отметил юрист.