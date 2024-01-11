Общество 11 января 2024, 13:51 Юрист Трунов: холод в квартире из-за соседей является основанием для обращения в жилищную инспекцию

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Длительная неуплата счетов приводит к ограничению подачи тепла. Однако от этого страдают не только собственники, но и другие жильцы. Как поступить, если в квартире холодно из-за соседей, рассказал юрист Станислав Трунов в беседе с «ТСН24».

По его словам, при решении данной проблемы необходимо ссылаться на постановление Правительства РФ № 354.

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«Минимум в квартире должно быть +18 градусов тепла независимо от наличия или отсутствия нерадивых соседей. Если температурный режим нарушается, то человек имеет право жаловаться», — пояснил эксперт.

Он отметил, что соответствующие обращения необходимо направлять в УК и теплосети. Если реакция не последовала, нужно передать информацию в жилищную инспекцию.