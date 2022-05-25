Юрист Трошанов объяснил, как правильно перевозить грузы на дачу

Автоюрист Антон Трошанов рассказал дачникам в преддверии летнего сезона, как правильно перевозить грузы за город и не создать опасных ситуаций на дороге. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, самое главное — это обозначить груз красными лентами.

«Раньше в Правилах дорожного движения было указано, что крупногабаритный груз должен выступать не более метра сзади и не более полуметра по бокам автомобиля, сейчас такие ограничения устранены. Главное, что груз должен быть обозначен красными лентами. Ограничений по перевозке садовых инструментов в салоне или багажнике нет», — сообщил он.

Трошанов добавил, что перед тем, как закреплять груз, необходимо проверить прочность веревки, а во время движения учитывать изменившийся вес и габариты автомобиля. Для того, чтобы не создать аварийных ситуаций на дороге, важно фиксировать груз надежными материалами, а также резко не тормозить.

Автоюрист также напомнил, что сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителей за перевозку газовых баллонов без специального разрешения.