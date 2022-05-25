Юрист Тропин рассказал работодателям, как уволить «наглого прогульщика»

Работодатель может уволить сотрудника, который систематически опаздывает и прогуливает. Необходимо только сверить документы, регулирующие рабочее время, с трудовым договором. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Лев Тропин.

Нужно убедиться, что в бумагах четко прописано рабочее время, и сотрудника с этой информацией ознакомили. Опоздание на работу и прогул — это нарушения трудовой дисциплины. По закону за них предусмотрены взыскания: выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

«Отсутствие работника на рабочем месте необходимо зафиксировать. Чаще всего на практике составляют акт или докладную записку, а также фиксируют данные системы электронного входа и выхода», — сказал юрист.