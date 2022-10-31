Юрист Тетерин рассказал, что делать с неадекватными соседями | 360°

Общество 31 октября 2022, 18:44 Юрист Тетерин рассказал, что делать с неадекватными соседями

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Юрист Сергей Тетерин рассказал, как себя вести с неадекватными соседями. Об этом сообщило издание e1.ru.

По данным сайта «Политика сегодня», есть три варианта решения проблемы. Во-первых, можно их игнорировать. Это подойдет для тех людей, которые не представляют опасности и приносят окружающим лишь психологический дискомфорт.

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Если сосед опасен, то следует добиваться психиатрической экспертизы. Назначают ее обычно неохотно, поэтому придется проявить настойчивость, пояснил юрист.

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Последний вариант: идти в суд. По словам Тетерина, привлекать человека к уголовной ответственности необходимо, если осознает, что вредит окружающим, но продолжает это делать.