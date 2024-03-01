Общество 01 марта 2024, 11:28 Юрист Тарасов: списание денег из-за полного тезки с долгами требует обращения в ФССП

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Законопослушные граждане РФ потеряли 16 миллионов рублей из-за долгов людей, которые имеют те же фамилию, имя и отчество. Как защититься от денежных обязательств полного тезки, рассказал юрист Дмитрий Тарасов сайту телеканала «Звезда».

В такой ситуации он посоветовал немедленно обращаться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Можно передать бумажное заявление напрямую в организацию. Однако существует более удобный способ — рассказать о проблеме на едином портале государственных услуг, пояснил специалист.