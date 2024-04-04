Общество 04 апреля 2024, 17:40 Юрист Тарасенко заявил, что закон в сфере интернет-торговли остро нуждается в доработке

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В России набирает обороты так называемый потребительский экстремизм, когда недобросовестные покупатели подменяют оригинальные товары на подделки или сдают ношеные и купленные под мероприятие вещи. От этого страдают все, поэтому закон об интернет-торговле нужно дорабатывать, рассказал юрист Александр Тарасенко для проекта SHOT Проверка.

По его словам, в проигрыше все три стороны. Продавцы терпят убытки и поэтому им приходится поднимать цены, из-за чего страдают покупатели. Маркетплейсы вынуждены все время решать споры с клиентами. А магазины просто теряют деньги.

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«Страдают все, соответственно, решать тоже придется всем», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что законодателям давно пора обратить внимание на эту сферу и навести в ней порядок.

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