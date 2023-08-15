Общество 15 августа 2023, 13:37 Юрист Степанов рассказал, что родители могут подать в суд на летний лагерь из-за травмирования ребенка

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Доцент департамента частного права факультета права НИУ ВШЭ Семен Степанов в разговоре с изданием Life рассказал, что травмирование ребенка во время отдыха в летнем лагере является поводом для обращения в суд.

Ответственность за случившееся полностью лежит на организации. В договоре, который родители заключают с руководством лагеря, так и написано, что обязанности по присмотру за детьми возлагаются на организацию.

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Для этого в законе есть статья 1095 ГК РФ, резюмировал юрист.