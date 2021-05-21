Юрист спрогнозировал рост числа желающих получить налоговый вычет в РФ

Адвокат, старший юрист компании Taxadvisor Виктор Андреев спрогнозировал рост числа желающих получить имущественные и инвестиционные налоговые вычеты после упрощения процедуры, сообщило радио Sputnik.

С 21 мая граждане могут получить имущественный налоговый вычет в связи с покупкой жилья, земли и погашением процентов по ипотеке без подачи декларации и подтверждающих документов. Андреев отметил, что такое нововведение позволит без лишних проблем сделать то, ради чего раньше приходилось мучиться.

«Конечно, автоматическое получение путем нажатия на кнопку проще, понятнее, удобнее. Наверное, количество людей, которые захотят воспользоваться таким образом вычетом, увеличится», — поделился мнением юрист.

Он добавил, что многое будет зависеть от качества обмена данными между налоговой службой и брокерами, застройщиками или банками. Как считает юрист, если со временем система наладится, услуга станет популярной.