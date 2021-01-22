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    22 января 2021, 11:34

    Юрист спрогнозировал повышение стоимости аренды жилья в России на 13%

    Полина Петрова

    Специалист по сделкам с недвижимостью, руководитель проекта «Квартира без рисков» Кирилл Манаенков спрогнозировал повышение стоимости аренды недвижимости в России после принятия закона, усиливающего контроль за сдачей жилья, пишет сайт URA.ru.
    Юрист спрогнозировал повышение стоимости аренды жилья в России на 13%

    «Если государство действительно найдет возможность контролировать рынок аренды недвижимости и заставит арендодателей платить налог с дохода, это ударит в первую очередь по арендаторам. Стоимость аренды в таком случае повысится на 13%», — подчеркнул специалист.

    Эксперт не уверен, что законопроект в действительности будет работать. По его словам, отдельные нормы нарушат права граждан нашей страны. Речь идет о ситуации, при которой Минстрой обяжет подписывать типовой договор всех арендодателей.

    Напомним, что в середине января сообщалось о внесении представителями Минстроя закона по усилению контроля за сдачей жилья. Проект будет внесен Минстроем в Госдуму до конца текущего года. Вместе с тем депутаты неоднократно предлагали избавить россиян от налога на аренду недвижимости. В свою очередь ОНФ выдвинул идею сократить налог на имущество для многодетных семей.