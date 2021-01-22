Юрист спрогнозировал повышение стоимости аренды жилья в России на 13%

«Если государство действительно найдет возможность контролировать рынок аренды недвижимости и заставит арендодателей платить налог с дохода, это ударит в первую очередь по арендаторам. Стоимость аренды в таком случае повысится на 13%», — подчеркнул специалист.

Эксперт не уверен, что законопроект в действительности будет работать. По его словам, отдельные нормы нарушат права граждан нашей страны. Речь идет о ситуации, при которой Минстрой обяжет подписывать типовой договор всех арендодателей.

Напомним, что в середине января сообщалось о внесении представителями Минстроя закона по усилению контроля за сдачей жилья. Проект будет внесен Минстроем в Госдуму до конца текущего года. Вместе с тем депутаты неоднократно предлагали избавить россиян от налога на аренду недвижимости. В свою очередь ОНФ выдвинул идею сократить налог на имущество для многодетных семей.